Школу Эрмитажа в Керчи прошли десятки крымских реставраторов

Появление учреждения стало необходимо после воссоединения Крыма с РФ из-за разницы в нормативных базах, отметила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Десятки крымских реставраторов прошли школу Эрмитажа, которая проводится в Керчи уже 10 лет, сообщила ТАСС директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"В 2025 году исполнилось 10 лет, как была открыта Эрмитажная школа реставрации на базе нашего музея-заповедника. Каждый год она проводится по разной тематике, и за это время ее прошли несколько десятков реставраторов из учреждений Крыма - точнее сказать сложно, так как некоторые участвовали не по одному разу, а в различных программах", - рассказала она.

Умрихина пояснила, что появление такой школы стало необходимо после воссоединения Крыма с Россией из-за разницы в нормативных базах, регулирующих деятельность реставраторов на Украине и в РФ. В переходный период это позволило оперативно переподготовить специалистов в соответствии с российскими стандартами, а сейчас - программа углубляет их знания.

"Как это выглядит: приезжают специалисты по конкретному направлению, например, по реставрации керамики, мы собираем реставраторов из музеев Крыма, кто занимается реставрацией керамики, и бесплатно Эрмитаж проводит для них обучение. В 2025 году семинар-практикум был посвящен реставрации произведений печатной графики", - привела в пример директор музея.