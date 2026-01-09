В парке "Сокольники" стартует фестиваль посвященный фольклору "Фолково"

Посетителей ждут постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, арт-объекты, фотозоны, народные игры, мастер-классы и самый большой хоровод Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фестиваль "Фолково", который объединит традиционный фольклор, народные промыслы и современное искусство, открывается в столичном парке "Сокольники".

"Посетителей всех возрастов ждут постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, арт-объекты, фотозоны, народные игры, мастер-классы и самый большой хоровод Москвы", - приводятся в сообщении на портале мэра Москвы слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Мероприятие проводится в рамках городского проекта "Зима в Москве". Парк будет украшен деревянными избушками, зеркальными фотозонами и другими арт-объектами. В течение двух фестивальных дней 10 и 11 января в центральной части парка будет работать "Караоке-колодец", где гостям предложат исполнить народные песни. В игровой зоне "Конек-горбунок" пройдет занятие по хоббихорсингу, а на площадке "Царевна-лягушка" - по стрельбе из лука.

На территории пространства "Игры и забавы" можно будет принять участие в народных играх, а в "Светлице мастеров" состоятся мастер-классы по росписи лошадки-качалки, гипсовых шкатулок, созданию украшений из шерсти и металла. Фестиваль сопровождают "ряженые" в народных костюмах из известных русских сказок. Кроме того, там можно будет познакомиться с народными обычаями, выучить колядки, узнать предсказания на 2026 год. В центральной части парка можно будет посмотреть постановки на основе сказок и мифов и устроят огромный хоровод, в центре которого буду выступать артисты и фольклорные коллективы.