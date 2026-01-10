Умер участник шоу "Голос 60+" Андрей Забродский

Ему было 63 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. На 64-м году жизни умер певец Андрей Забродский, принявший участие в шоу "Голос 60+" и попавший в команду Олега Газманова. Информация об этом появилась на странице исполнителя во "ВКонтакте".

"Прощание с ним будет в воскресенье, 11 января, в Новосибирском крематории по адресу п. Восход, ул. Военторговская, 4/1 в Греческом зале. Пожалуйста, приносите только живые цветы", - говорится в сообщении.

Забродский принял участие в шоу "Голос 60+" в 2021 году, исполнив на "слепых" прослушиваниях композицию "Ты или я" группы "Машина времени" и став участником команды Олега Газманова. Он и Валерий Леонтьев со Стасом Наминым практически в одно время нажали на красные кнопки. Восхищение выразила и Лайма Вайкуле, оценившая потенциал певца. Причина смерти Забродского не раскрывается.