Ансамбль им. Александрова дал новогодние концерты для бойцов группировки "Север"

В программу вошли классические произведения из золотого фонда ансамбля и современные патриотические и народные композиции

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ансамбль имени А. В. Александрова провел серию новогодних концертов для военнослужащих группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В новогодние дни подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении с гастролями посетила концертная бригада Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова", - говорится в сообщении.

Музыкальный коллектив представил военнослужащим праздничную программу. В нее вошли как классические произведения из золотого фонда ансамбля, так и современные патриотические и народные композиции.

Концертная бригада провела тур по местам дислокации подразделений группировки войск "Север", чтобы поздравить с Новым годом как можно больше защитников Отечества.