Умер сооснователь группы Grateful Dead Боб Вейр

Ему было 78 лет
Редакция сайта ТАСС
03:57

Боб Вейр

© Matt Winkelmeyer/ Getty Images for The Recording Academy

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Один из основателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила семья музыканта.

"С прискорбием сообщаем о смерти Бобби Вейра. Он ушел из жизни, находясь в окружении любимых людей. Он умер от проблем с легкими", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице гитариста в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году в Калифорнии. Всего музыканты записали 13 студийных альбомов. В 2004 году американский журнал Rolling Stone поместил Grateful Dead на 57-е место в списке 100 величайших артистов всех времен. 

