В Ростовской области пройдет фестиваль к 130-летию Фаины Раневской

Мероприятие нацелено на возрождение интереса молодежи к отечественному кино и его легендарным фигурам

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Фестиваль "Фуфа великолепная" в честь 130-летия со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской состоится на ее малой родине - в Таганроге Ростовской области, сообщила ТАСС заведующая отдела дома культуры города Татьяна Гузер-Дубровина.

По словам организаторов, фестиваль нацелен на возрождение интереса молодежи к отечественному кино и его легендарным фигурам. Он должен представить образ Раневской, актуальный для современности. Средства на проведение мероприятия были выделены в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

"Фестиваль "Фуфа великолепная" пройдет в Таганроге - на родине Раневской - с 24 по 29 августа 2026 года. Он [будет] посвящен 130-летию со дня рождения великой актрисы", - сказала Гузер-Дубровина.

Она уточнила, что гостей праздничных мероприятий ожидают лекции, выставки, экскурсии, спектакли, интерактивные фотозоны и встреча со стилизованными героинями кинофильмов. В рамках фестиваля пройдет конкурс детских рисунков "Удивительная Фаина", семейный конкурс шляп и зонтиков.

Об актрисе

Раневская - советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Она родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Актриса получила всенародную любовь не только за роли, но и за остроумные фразы своих героинь, самая известная из которых - "Муля, не нервируй меня!" из фильма "Подкидыш".