Четверть выявленных объектов культурного наследия Крыма связаны с войной

Сейчас проводится работа по включению в перечень выявленных объектов культурного наследия могилы профессора архитектуры и художника Павла Голландского

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Четверть объектов культурного наследия Республики Крым, выявленных в 2025 году, связаны с событиями Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"В 2025 г. в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Крым включено 47 выявленных объектов культурного наследия, из которых 12 выявленных объектов культурного наследия связаны с событиями Великой Отечественной войны. Также в перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 г. включено 28 выявленных объектов археологического наследия", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится работа по включению в перечень выявленных объектов культурного наследия могилы профессора архитектуры, художника, искусствоведа, историка и археолога, реставратора, педагога Павла Ивановича Голландского (1861-1939).