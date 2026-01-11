Умер композитор Гай Мун, писавший музыку для Nickelodeon

Ему было 63 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американский композитор Гай Мун погиб в автокатастрофе в Калифорнии в возрасте 63 лет. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее информации, в четверг утром Мун попал в ДТП в округе Лос-Анджелес и впоследствии умер от полученных травм. О смерти композитора сообщила его семья.

Музыка, написанная Муном, звучала во многих проектах на телеканале Nickelodeon, включая мультсериалы "Губка Боб квадратные штаны" и "Волшебные покровители". Отмечается, что композитор был также четырежды номинирован на премию Эмми с 2002 по 2004 годы.

Гай Мун родился 7 февраля 1962 года в штате Висконсин. Всего композитор принял участие в создании около 70 музыкальных работ, указывает газета.