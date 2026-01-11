На Украине запретили к показу фильм "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия"

Это связано с тем, что там снимался российский актер Никита Джигурда

Никита Джигурда © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия", поскольку в нем играет российский актер Никита Джигурда, ранее внесенный в стране в черный список.

Как отмечается на сайте агентства, согласно статье 15 закона Украины "О кинематографии", пункта 17 положения о Государственном реестре фильмов и приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины "О дополнении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и его обнародование на официальном вебсайте (Джигурда М. Б.)" от 30 января 2025 года, "Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение об отказе во внесении в Государственный реестр фильма "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия".

Данный фильм, уточнили в Госкино, был выпущен в 2010 году. Это обновленная версия ленты, снятой в 2001 году. Джигурда в фильме играл шведского короля Карла XII.

Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.