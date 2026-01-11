Константин Хабенский отметил 54-летие на сцене МХТ имени А. П. Чехова

Артист сыграл в спектакле "Не покидай свою планету"

Редакция сайта ТАСС

© Элина Шторц/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова, актер театра и кино Константин Хабенский отметил 54-й день рождения на сцене театра, сыграв в спектакле "Не покидай свою планету", передает корреспондент ТАСС. Вместе с ним на сцену вышли народный артист СССР, Герой труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет со своим камерным ансамблем "Солисты Москвы".

"Спасибо огромное, очень приятно, что в этот день и у меня есть возможность выходить на сцену с блестящими партнерами и музыкантами, и вы находите время приходить в театр", - сказал именинник, обращаясь к аудитории.

Со сцены он поблагодарил свою маму Татьяну Хабенскую, сидящую в зале. "54 года назад в Ленинграде прекрасная женщина, Татьяна, родила мальчика. Его назвали Константин. <…> Константин вырос, и сегодня со сцены Московского художественного театра я хочу сказать тебе, мама, большое спасибо за все, что ты сделала", - сказал артист.

Выйдя на сцену перед началом спектакля, Башмет с музыкантами сыграли отрывок композиции "С днем рождения тебя".

"Не покидай свою планету" - спектакль Виктора Крамера по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери, где все персонажи и их проекции исполнены Хабенским. Его игру и музыку в исполнении "Солистов Москвы" дополняют необычные декорации: настоящий песок, в котором просыпается летчик, планета-проекция, звездное небо за спиной музыкантов и космос, в котором путешествует Маленький принц. 11 и 12 января спектакль будет сыгран в рамках VII Зимнего международного фестиваля искусств в Москве под руководством Башмета.