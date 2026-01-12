"Чебурашка-2" возглавил кинопрокат в России за выходные

Второе место занял российский фильм "Простоквашино"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская комедия "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 1,2 млрд рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 8 по 11 января.

Сюжет повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений, но попадая в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.

На втором месте - российский фильм "Простоквашино", собравший 525,5 млн рублей за выходные. Главный герой - городской мальчик Дядя Федор, любящий животных, который уезжает жить в деревню с котом Матроскиным. Там они знакомятся с псом Шариком и почтальоном Печкиным. Роли в фильме исполнили Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив и другие.

Третье место занял российский фильм "Буратино" Игоря Волошина, собравший 512 млн рублей за минувшие выходные. Картина рассказывает о приключениях Буратино, который отправляется в длинное и полное приключений путешествие. Роли сыграли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн и другие.