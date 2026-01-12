"Чебурашка-2" стал вторым фильмом в РФ с кассой свыше 5 млрд рублей

Фильм посмотрели более 9 млн зрителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильм "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко стал вторым фильмом в истории российского проката, чьи кассовые сборы превысили 5 млрд рублей, при этом картина достигла этой отметки быстрее, чем первая часть. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Как следует из информации ЕАИС, общие сборы фильма по состоянию на 17:09 мск 12 января составили 5,001 млрд рублей. Указанную сумму картина собрала за 12 дней проката, при этом фильм посмотрели более 9 млн зрителей. Первая часть "Чебурашки" преодолела отметку в 5 млрд рублей более чем за 20 дней.

Фильм стал вторым проектом, сумевшим преодолеть планку в 5 млрд рублей в российском кинопрокате. Ранее аналогичного результата удалось добиться только первой части "Чебурашки".

Сюжет картины повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений и попадая в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.