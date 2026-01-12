В театре Пушкина заменили поставленный к юбилею Алентовой спектакль
19:17
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спектакль "Мадам Рубинштейн" в Театре Пушкина, где была задействована актриса Вера Алентова, заменили на спектакль "Мышеловка". Замены коснулись спектаклей 5 февраля и 1 марта.
Пьеса австралийского драматурга Джона Мисто была поставлена в Москве впервые, специально к юбилею Алентовой. Актрисы не стало 25 декабря 2025 года.
"Дорогие зрители! 5 февраля и 1 марта 2026 года вместо ранее назначенного спектакля "Мадам Рубинштейн" состоится спектакль "Мышеловка". Билеты действительны", - указано в Telegram-канале театра.
Уточняется, что в случае несогласия с заменой спектакля билеты подлежат возврату по месту приобретения до начала заменяемого спектакля.