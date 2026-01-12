Союз писателей Кабардино-Балкарии запустит первую в регионе литературную газету

Издание будет выходить тиражом 1 тыс. экземпляров раз в два месяца

Редакция сайта ТАСС

Председатель Союза писателей КБР Исмаил Бетуганов © Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Первую в регионе литературную газету, на страницах которой будут печатать произведения национальных авторов, в том числе молодых, начнут издавать в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщили в республиканском Союзе писателей.

"Литературная газета Кабардино-Балкарии" - под таким названием будет выходить издание. Для писательского сообщества республики, можно сказать, знаковое событие, так как у большинства литераторов не всегда есть финансовая возможность выпустить книгу, а на страницах газеты у них появится уникальная площадка для публикации своих произведений, обмена идеями, проведения дискуссий. Это также еще один шаг в укреплении позиций кабардино-балкарской литературы", - рассказал ТАСС председатель Союза писателей КБР Исмаил Бетуганов.

Для региона это первое подобное издание. "Литературная газета Кабардино-Балкарии" будет выходить тиражом 1 тыс. экземпляров раз в два месяца. Читатели смогут оформить подписку в отделении Союза писателей КБР.

"Планируем, что будут представлены как произведения признанных мэтров, так и работы молодых авторов. Особое внимание уделим переводам произведений кабардинских и балкарских писателей на русский язык, чтобы расширить аудиторию и познакомить читателей с местной литературой. Газета также станет платформой для критических статей, рецензий, обзоров и интервью с писателями, деятелями культуры и искусства", - добавил Бейтуганов.

Ранее в Кабардино-Балкарии по инициативе регионального Союза писателей также открыли первую на Северном Кавказе книжную полку, которой могут воспользоваться все желающие.