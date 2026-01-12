В "Мастерской "12" Никиты Михалкова" стартует "Атлас театральной России"

Мероприятие продлится до 16 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-смотр "Атлас театральной России", представляющий театральное искусство регионов РФ, стартует 13 января в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"С января 2026 года, ежемесячно - в течение пяти дней - каждый регион сможет представить свои достижения в различных видах и жанрах - от больших по формату драматических и музыкальных спектаклей до фольклорных представлений камерного формата. Москвичи смогут увидеть спектакли как мастеров российской сцены, так и молодых режиссеров, уже сегодня получивших признание в своем городе, но ни разу не гастролировавших в столице страны", - говорится в сообщении.

Так, с 13 по 16 января на столичной сцене будут показаны спектакли театров Ульяновской области. В первый день работы смотра Ульяновский молодежный театр им. Б.В. Александрова представит спектакль "Дядя Степа" по стихам Сергея Михалкова (Малая сцена, режиссер Дарья Долматова). 14 января зрители увидят еще одну постановку этого театра - спектакль "Дубровский" по мотивам одноименного романа Александра Пушкина (Основная сцена, режиссер Иван Орлов).

Также 13 января артисты Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова сыграют спектакль "Кара Карамазовых" по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (Основная сцена, режиссер Алексей Копылов). 15 января Эстрадный балет "Экситон" представит хореографический спектакль "Невероятные приключения Экситошки" (Основная сцена, режиссер Наталья Афанасьева). В заключительный день работы смотра Ульяновский театр юного зрителя ("Neбольшой театр") покажет постановку "Солнце муха крокодил" по произведениям Корнея Чуковского (Малая сцена, режиссер Марина Корнеева).

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта". Главная идея проекта - "Театр для всех - театр для каждого". Гастроли театров Ульяновской области в рамках фестиваля "Атлас театральной России" проходят при поддержке Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Учредитель и организатор фестиваля - "Мастерская "12" Никиты Михалкова".