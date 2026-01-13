Сериал "Резервация" с Янковским, Шведовым и Волковой выйдет на "Кион" 1 февраля

Это экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип четности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сериал "Резервация" режиссера Алексея Андрианова выйдет в онлайн-кинотеатре "Кион" 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Главные роли в проекте сыграли Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Полина Гухман и другие.

"Онлайн-кинотеатр "Кион" сообщает о премьере детективного триллера "Резервация". <…> Первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип четности" выйдет на "Кион" уже 1 февраля", - говорится в сообщении.

Сериал расскажет историю Сергея (Денис Шведов), который должен вызволить свою жену Тину (Екатерина Волкова) и дочь Машу (Полина Гухман) из аномальной зоны, куда можно зайти, но из которой нельзя выйти. Некогда родной город Сергея, который теперь отрезан от внешнего мира невидимым куполом, называют резервацией. Проникнув на закрытую территорию, главный герой узнает, что здесь несколько лет пропадают дети, и это связано с аномалией. Сергею предстоит разгадать загадки этого места и выполнить главную миссию - спасти свою семью.

Режиссер отметил, что создатели практически сразу знали, кто сыграет главную роль. "Кастинг получился замечательный, никого не оставит равнодушным. Сергея писали, уже примерно понимая, что типаж Дениса Шведова идеально подходит герою. Так и произошло. Что касается остальных актеров, нам очень повезло с кастом. Мы, наверное, за месяц уже определились с основным составом. Почти не было сомнений, что каждый из них на своем месте. Не говоря уже о том, что все они большие звезды и в первую очередь профессионалы", - сказал Андрианов, его слова приводят в пресс-службе.

Производством занимались ON Студия и кинокомпания Team Films. Продюсерами проекта выступили Теймур Джафаров, Максим Филатов, Илья Бурец и Ирина Щербович-Вечер. Авторы сценария - Станислав Гимадеев, Федор Деревянский, Кирилл Притула, Павел Тетерский.