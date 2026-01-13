Якутская технология обеспечила свыше 118 тыс. жителей региона доступом к кино

Компания "Экстра синема" является первой в РФ, которая предложила защищенную технологию цифрового кинопоказа, адаптированную под условия малых населенных пунктов

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Якутская компания "Экстра синема", по технологии которой в отдаленных поселениях открываются кинозалы, обеспечила постоянный доступ к кино для более чем 118 тыс. жителей Якутии. Об этом сообщили в компании.

Компания является первой в РФ, которая предложила защищенную технологию цифрового кинопоказа, адаптированную под условия малых населенных пунктов. Система полностью исключает несанкционированное копирование и гарантирует соблюдение авторских прав. Впервые в Якутии проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра синема" домов культуры в селах начался в 2022 году.

"Платформа отработала этот год в населенных пунктах с разным количеством жителей и качеством связи. Под конкретную аудиторию кинопоказы настраивались благодаря универсальности технологии передачи контента, прозрачности продаж для производителей и гибким условиям для прокатчиков. Мы получили уникальный опыт организации кинопроката, обеспечив 118 тыс. жителей республики постоянным доступом к кино, сформировали одну пятую часть кассовых сборов якутского кинематографа", - приводятся в сообщении слова руководителя компании "Экстра синема" Петра Чиряева.

Уточняется, что каждый из 77 кинозалов самостоятельно подбирал репертуар, вместе с собственниками контента определял сроки демонстрации фильма и количество сеансов, также устанавливал стоимость билета.

Как уточнил руководитель отдела проката сети "Экстра синема" Николай Егоров, по кассовым сборам в список лидеров наряду с районами центральной, заречной и вилюйской групп, вошли и арктические территории. Так, 3,6 млн рублей собрали кинопоказы в Намском районе, более 2 млн рублей - в Сунтарском районе, более 1,2 млн - в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. При этом отметку в 1 млн рублей преодолел арктический Момский район.

Доходы кинопроката - средства после вычета доли правообладателя (50% кассы) - кинозалы могут направить на собственные нужды. Самый высокий по республике процент посещения составил 347% - в отдаленном селе Чумпу-Кытыл, где живет 200 человек. По итогам 2025 года в Якутии количество людей на сеансе традиционно выше, чем в России: на первом месте кинозал в селе Сунтар Сунтарского района - 114 зрителей на сеанс, замыкает десятку село Павловск Мегино-Кангаласского района (38). Средняя стоимость билета - от 205 до 334 рублей.

О кино в Якутии

Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. В 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем и почти вдвое больше достижения позапрошлого года в 150 млн рублей.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В 2026 году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске.