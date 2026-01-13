ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Уничтоженное издание Достоевского "Бесы" выставят на торги за 1,2 млн рублей

Среди лотов также представили рукописный сборник "Собрание разных стихотворений"
14:01
© Аукционный дом "Литфонд"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 15 января проведет первые торги 2026 года, где представят роман Федора Достоевского "Бесы", вышедший в 1935 году в издательстве Academia. Речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати, а формально книга была подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако, как указывал исследователь Арлен Блюм, тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров, сообщили ТАСС в "Литфонде".

"15 января аукционный дом "Литфонд" открывает свой аукционный год первым в этом году каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов. На аукцион выставлен экземпляр уничтоженного издания Ф. М. Достоевского "Бесы" - книга 1935 года, которой не должно быть, оценивается по ставке свыше миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Выход книги был проанонсирован в "Литературной газете", а затем в газете "Правда" появился фельетон Давида Заславского "Литературная гниль", где произведение Достоевского назвали "контрреволюционным". Обелить репутацию произведения пытался Максим Горький, однако его протекция не изменила решения: печать была остановлена, отпечатанные экземпляры уничтожены.

"В результате книга сохранилась, по имеющимся данным, примерно в десяти экземплярах, что делает ее одной из величайших редкостей советской книжной культуры. На одном из прошлых аукционов "Литфонда" аналогичный экземпляр был продан за 3,4 млн рублей, а текущая ставка на предстоящих торгах составляет 1,2 млн рублей", - подчеркнули в "Литфонде".

Остальные лоты

Среди лотов также рукописный сборник "Собрание разных стихотворений" (1840-е годы). Он состоит из 186 листов и включает тексты Александра Пушкина, Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. В аукционном доме отметили, что ценность сборника определяется не только редкостью подобных рукописей, но и созданием сборника при жизни Жуковского. Лот заявлен по ставке в 100 тыс. рублей.

Музыкальную страницу торгов открывает комплект из шести фотооткрыток с автографами музыкантов, например, Федора Шаляпина, Руджеро Леонкавалло, Клода Дебюсси. Некоторые автографы адресованы писателю Николаю Телешову. Отмечают фотографию Шаляпина с ироничной надписью от имени Мефистофеля, датированную 25 февраля 1900 года. Стартовая цена коллекции - 180 тыс. рублей. На торги заявлен и фотоальбом из архива потомков Иосифа Сталина, включающий 76 снимков 1940-1980-х годов, в основном о жизни внука Сталина, Иосифа Аллилуева. Альбом содержит редкие фотографии Светланы Аллилуевой и других членов семьи. Начальная ставка - 150 тыс. рублей.

Ценители могут найти на торгах и карту Московии, созданную голландским картографом Гесселем Герритсом в первой половине XVII века. Она включает план Москвы и панораму Архангельска, стартовая цена - 100 тыс. рублей. В аналогичную стоимость оценены девять шаржей советского скульптора Евгения Вучетича, выполненных на пленуме ЦК КПСС в 1963 году, а также записка автора писателю Леониду Соболеву. Из того же архива поступило письмо Михаила Зощенко от 14 мая 1934 года к Леониду Соболеву, в котором писатель объясняет отказ от выступлений по состоянию здоровья. Стартовая цена письма - 60 тыс. рублей. 

