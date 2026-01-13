"Мариинка" посвятит показ "Пиковой дамы" памяти дирижера Мариса Янсонса

Спектакль состоится в день рождения маэстро на Новой сцене под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит исполнение оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского памяти народного артиста России Мариса Янсонса (1943-2019). Спектакль состоится в день рождения маэстро на Новой сцене под управлением Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба.

"Маэстро Янсонс неоднократно стоял за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра. С Валерием Гергиевым его связывали не только творческие проекты, но и глубокая дружба. В разные годы с маэстро Янсонсом работали многие солисты Мариинского театра: Алексей Марков, Татьяна Сержан, Владислав Сулимский, Станислав Трофимов, Татьяна Павловская, Михаил Петренко, а также Ольга Бородина и Роман Бурденко, которые выйдут на сцену 14 января в памятном спектакле", - рассказали в пресс-службе.

Уроженец Латвии, сын народного артиста СССР дирижера Арвида Янсонса, Марис подростком переехал с родителями в Ленинград, получил здесь музыкальное образование и начал в филармонии профессиональную карьеру. Его дар высоко ценили Евгений Мравинский и Герберт фон Караян.

Марис Янсонс выступал с оркестрами Лондона, Амстердама, Цюриха, Берлина, Мюнхена, Вены, Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Филадельфии, Питтсбурга. Под его руководством Филармонический оркестр Осло вошел в число лучших в Европе. Однако ощущение дома, по признанию маэстро, у него всегда было связано с его петербургской квартирой. В этом городе он похоронен рядом с родителями на Литераторских мостках Волковского кладбища.