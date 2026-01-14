Статья

Спилберг, куклы и Том Хэнкс. Мультфильмы именитых режиссеров "живого" кино

Недавно стало известно, что корейский режиссер Пон Джун Хо ("Паразиты", "Воспоминание об убийстве", "Сквозь снег") выпустит в 2027-м мультфильм, который он разрабатывает с 2001 года. Постановщики игрового кино нечасто делают анимационные проекты, но все-таки подобные примеры существуют

Кадр из мультфильма "Остров собак" Уэса Андерсона, 2018 © Fox Searchlight Pictures/ Entertainment Pictures/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Стивен Спилберг и "Индиана Джонс для детей"

К 1981 году Стивен Спилберг уже снял культовые "Челюсти" и "Близкие контакты третьей степени". Но когда режиссер снял первую часть серии об археологе-авантюристе Индиане Джонсе, поклонники популярного в Европе комикса "Приключения Тинтина" обвинили создателей фильма в плагиате. Спилбергу это произведение было незнакомо, он решил ознакомиться с ним. Оказалось, что Тинтин соединил детективную составляющую с археологической за десятки лет до Индианы.

В 1983 году Спилберг встретился с вдовой автора комикса Эрже (псевдоним бельгийского художника Жоржа Проспера Реми), и она передала режиссеру права на экранизацию. Стивен видел в Тинтине "Индиану Джонса для детей", но снять в 80-е годы фильм не удалось из-за недопониманий с продюсерами. Проект был отложен на неопределенный срок.

Жорж Проспер Реми (Эрже) © Jacques Pavlovsky/ Sygma via Getty Images

Но в нулевых на волне новых технологий в кино Спилберга озарило: "Что, если использовать компьютерную анимацию для более точной передачи стиля оригинальных комиксов?" Стивен обратился к режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону, адепту новаторства на экранах и давнему фанату Тинтина. Тот предложил свежий подход — захват движения, или motion capture. Это метод анимации персонажей и объектов при помощи оцифровки движений и последующего переноса их на трехмерную модель. Примитивную версию технологии Джексон использовал, чтобы сделать из актера Энди Серкиса Голлума (бывший хоббит Смеагол) во "Властелине колец".

В 2006 году они провели тестовый съемочный день в студии, где Джеймс Кэмерон снимал первую часть "Аватара". Были задействованы Серкис, который впоследствии сыграл одну из главных ролей в мультфильме, и Джексон, который для эксперимента выступил в роли Тинтина. Результат поразил Спилберга, было решено снимать именно так. Он начал работу с создания 2,5 тыс. концепт-артов, каждый из которых переносил эпизоды комикса в трехмерный мир.

Джейми Белл, Франк Жерве и Стивен Спилберг на премьере "Приключения Тинтина: тайна единорога" © AP Photo/ Yves Logghe

"Приключения Тинтина: Тайна "Единорога" не принесли студии и Спилбергу больших денег, но эксперимент, несмотря на сложные отношения фанатов к картине, был удачным: сейчас в разработке находится продолжение, режиссером объявлен Джексон.

Кто подставил Роберта Земекиса?

А режиссер "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" Роберт Земекис еще в 80-х при содействии того же Спилберга сделал первый фильм, где реальность смешивалась с мультипликацией. "Кто подставил Кролика Роджера?" 1988 года — комедийно-детективная история, в которой рисованная анимация была наложена на снятые кадры. Все-таки картину нельзя назвать в полной мере мультипликационной, но успех этого дорогостоящего по тем временам фильма ($70 млн) вернул интерес больших студий к анимации.

Кадр из фильма "Кто подставил кролика Роджера" Роберта Земекиса, 1988 © Buena Vista/ Getty Images

С 1960-х годов жанр медленно деградировал до уровня низкобюджетных телевизионных мультсериалов, и даже Disney не видели перспектив подобного производства как главного направления деятельности. А возвращение на большие экраны в одной картине знаковых героев разных студий (например, Багза Банни и Микки Мауса) подтолкнули продюсеров на серьезные вложения.

Земекис и захватом движения воспользовался раньше, хотя менее удачно, чем Спилберг. В 2004 году вышел рождественский мультфильм "Полярный экспресс" по мотивам одноименной книги, который через два года занесли в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, полностью снятый с использованием цифровых технологий.

Экранизировать детский роман хотел Том Хэнкс. Проект откладывался, режиссеры менялись, но в конце концов за работу взялся Земекис. Он чувствовал, что "живая" версия неосуществима, и утверждал, что она будет выглядеть ужасно, при этом стоить $1 млрд. Но режиссер считал, что и обычная анимация фильму бы не подошла. Поэтому было выбрано экспериментальное решение — актеры будут сниматься с помощью оборудования для захвата движения на сцене, затем снятое анимируют. Том Хэнкс сыграл шестерых персонажей и стал прообразом главного героя и в детской, и во взрослой версии.

Проект оказался провальным, напугав и зрителей, и критиков неестественными анимированными лицами, которые, по их мнению, подражали реальным эмоциям. Окупиться мультфильму не удалось. При этом картина даже сейчас остается неплохим вариантом для семейного просмотра — лента, несмотря на некоторую "пластмассовость", способна подарить ощущение праздничного чуда.

Через пару лет Земекис снимет еще один мультфильм в таком же стиле. В 2007 году вышла картина по мотивам англосаксонского эпоса "Беовульф". Сценарий к нему писал известный автор Нил Гейман, а на экране появилось немало голливудских звезд, например Энтони Хопкинс, Джон Малкович и Анджелина Джоли. Но мультфильм ждал еще больший провал. Земекис больше с мультфильмами и захватом движения не экспериментировал.

Что помогло Ричарду Линклейтеру перенести сны на экран

Линклейтер — один из самых ярких представителей американского авторского кино, которому не чужды и массовые комедии (например, "Школа рока"), и драматические эксперименты. Среди его работ есть трилогия "Перед рассветом", "Перед закатом" и "Перед полуночью", в которой герои Итана Хоука и Жюли Дельпи встречаются друг с другом с периодичностью в несколько лет. Автор показывает, как люди меняются, но при этом остаются собой. Или же его картина "Отрочество", которую номинировали на "Оскар" за лучший фильм в 2015 году. Он снимался 12 лет, в фильме показано взросление ребенка и становление его личности.

Между этими экспериментами режиссер взялся за еще один проект. Во время работы над "Пробуждением жизни" Линклейтер столкнулся с проблемой: "Как передать на экран ощущение сновидения или философские идеи, которые по природе нематериальны?" Живое действие казалось неподходящим, ведь камера фиксирует только осязаемое.

Ричард обратился к технике ротоскопирования, также называемой методом "фотоперекладки": мультипликационный отрезок фильма создается путем покадровой перерисовки отснятой кинопленки с настоящими актерами и декорациями. Это создавало уникальный гибридный эффект: фильм находится одновременно между реальностью и фантазией, между документальностью и сном. Кроме того, ротоскопирование давало режиссеру абсолютный контроль над деталями — выражением лица, цветовыми оттенками, фоном. Вышедший в 2001 году мультфильм получил множество наград на фестивалях и признается одной из лучших работ в жанре анимации.

А в 2006-м Линклейтер вернулся к ротоскопированию, чтобы экранизировать психологический роман Филипа К. Дика "Помутнение".

Работа над фильмом "Помутнение" © John Anderson/ The Austin Chronicle/ Getty Images

По его сюжету, в недалеком будущем распространение запрещенных веществ в США достигает катастрофических масштабов, и для расследования полиция внедряет в среду преступников "крота". В отличие от типичных научно-фантастических адаптаций, пытающихся выглядеть иногда слишком "реально", режиссер использовал анимацию для визуального выражения галлюциногенных эффектов. В мультфильме снялись Киану Ривз, Роберт Дауни — младший, Вуди Харрельсон и Вайнона Райдер, но экспериментальный формат все равно не принес больших сборов. При этом "Помутнение", как "Пробуждение жизни", высоко котируется среди фанатов анимации.

Бесподобный мистер Уэс Андерсон

У Уэса Андерсона один из самых узнаваемых визуальных стилей в современном кино — педантично выверенные симметричные композиции и пастельная цветовая палитра. И для создания мультфильмов он выбрал наиболее подходящий для себя метод — stop-motion, или покадровая анимация. При использовании этой техники объектами съемки физически манипулируют, перемещая или видоизменяя их небольшими шагами между отдельно сфотографированными кадрами. При воспроизведении отснятого таким образом материала кажется, что объекты движутся самостоятельно.

Впервые Андерсон столкнулся с техникой во время работы над фильмом "Водная жизнь". Для создания подводного мира в картине он нанял знаменитого мастера покадровой анимации Генри Селика ("Кошмар перед Рождеством", "Коралина в Стране Кошмаров"). Поработав с ним, режиссер понял, что хочет сделать собственный мультфильм в этом жанре.

Выбрав известную сказку Роальда Даля, Андерсон вместе с постановщиком и сценаристом Ноа Баумбахом создали ее переосмысление. Если книга была незамысловатым детским произведением о борьбе лисицы за выживание, то мультфильм исследовал более высокие материи.

Голоса актеров записывались не в студии, а в естественной среде — в лесу, на чердаке дома, в конюшнях и т.д. По мнению режиссера, сыро записанный голос с реальной акустикой помогал оживить персонажей, что крайне важно для работы со stop-motion. Куклы поправлялись по 12 раз в секунду экранного времени, а также использовалась техника, при которой у них естественно двигался мех.

Мультфильм вышел в 2009 году и считается одним из лучших произведений Уэса Андерсона и признан новой классикой анимации. Через несколько лет режиссер вернется к жанру. В 2018-м на экраны вышел "Остров собак" — антиутопическая история, действие которой происходит в Японии. В ней бывших друзей людей помещают на карантин в отдаленных землях из-за "собачьего гриппа".

Кадр из мультфильма "Остров собак" Уэса Андерсона, 2018 © Fox Searchlight Pictures/ Entertainment Pictures/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

На первый взгляд, детская история, где мальчик плывет на остров, чтобы найти своего песика Пятнашку, становится довольно жесткой и мрачной, но при этом она не лишена свойственного Андерсону легкого и отчасти абсурдного юмора. Режиссер еще и поднял качество технического исполнения — теперь куклы двигались не 12 раз, а 24 раза в секунду. Было создано более 1 тыс. индивидуальных моделей собак, каждая из которых должна была двигаться, говорить и выражать сложные эмоции. Этот мультфильм не только стал большим техническим достижением для режиссера и жанра в целом, но и даже окупился, что для фильмов Андерсона было нетипично.

Даниил Хмелевской