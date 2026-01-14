Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли на 15 ноября

Мероприятие должно было состояться 25 февраля

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концерном зале (БКЗ) "Октябрьский", перенесли на 15 ноября. Об этом сообщается на онлайн-ресурсах площадки.

"Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении на сайте БКЗ. Причины переноса не уточняются.

Как отмечается в описании мероприятия, вместе с Долиной на юбилейном вечере выступят и ее коллеги по цеху - известные музыканты и артисты эстрады.