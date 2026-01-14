На Пятницкой улице отреставрировали особняк в стиле позднего классицизма

Здание является объектом культурного наследия федерального значения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специалисты завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII-XIX веков на Пятницкой улице, выполненного в стиле позднего классицизма. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"В ходе работ специалисты вернули первозданный облик фасадов здания. Так, были восстановлены элементы фасадов: полуколонны и пилястры с коринфскими капителями на угловом портике и главном фасаде. Отреставрированы декоративные карнизы, световой фонарь и белокаменный цоколь объекта культурного наследия. Кроме того, интерьеры приспособили к современному использованию для нужд дипломатического корпуса Министерства иностранных дел Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что особняк, расположенный на углу Пятницкой улицы и 1-го Монетчиковского переулка, является ярким и хорошо сохранившимся образцом усадебного дома Москвы XVIII-XIX веков. Главный акцент сделан на угловую часть с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом на цилиндрическом деревянном барабане с широким арочным окном. На дворовой части особняка восстановили гранитный цоколь, привели в порядок металлическое ограждение террасы, воссоздали систему водостока. После завершения реставрационных работ дворовую территорию благоустроили.

Все работы проводились силами Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданных разрешений. Уточняется, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено на рубеже XVIII-XIX веков и изначально было деревянным, но после пожара 1812 года его отстроили из камня.