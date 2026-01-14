Тема любви стала объединяющей для VII Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета

Мероприятие проходит в Москве с 11 января по 13 февраля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. VII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ, альтиста и дирижера Юрия Башмета проходит в Москве с 11 января по 13 февраля 2026 года и объединен темой любви. Об этом сообщил исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко журналистам.

"Тема любви объединила разные жанры и форматы программы. Мы не закладывали эту тему намеренно, но увидели, что она естественно сложилась внутри фестиваля, который проходит с 11 января по 13 февраля. В результате возникло ощущение цельной, единой художественной линии", - рассказал он.

Фестиваль разворачивается на шести ведущих концертных и театральных площадках столицы таких как, Московский Художественный театр им. А. П. Чехова, Московский Драматический театр имени Н. В. Гоголя, Концертный зал им. П. И. Чайковского, Театр "Мастерская Петра Фоменко", Государственный академический Малый театр России и Московский международный дом музыки.

Как отметил Юрий Башмет, фестиваль традиционно представляет собой насыщенную и концентрированную программу, в которой каждый день становится самостоятельным художественным событием. "Во время фестиваля каждый день происходит что-то новое и по-настоящему значимое - это и премьеры, и уже сложившиеся традиции. Так, например яркую роль занимает спектакль по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" "Не покидай свою планету и другие представления", - сказал маэстро, добавив, что особым событием вновь станет концерт в день его рождения 24 января.

В рамках фестиваля также будут представлены спектакли, впервые показанные в Москве, проекты, созданные по инициативе фестиваля, и юбилейные программы, посвященные выдающимся композиторам. По словам Башмета, значительная часть мероприятий уже вызвала высокий зрительский интерес.