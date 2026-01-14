РНБ откроет в апреле выставку про фейки о России с XVI века до сегодняшнего дня

Это будет первая большая выставка, посвященная фейкам о России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) представит материалы, отражающие иностранные фейки о России начиная с XVI века и до сегодняшнего дня. Открытие выставки будет приурочено ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (19 апреля), сообщил гендиректор РНБ Денис Цыпкин на пресс-конференции в ТАСС.

К этой дате запланирована конференция, посвященная "историко-культурным истокам, основаниям геноцида советского народа", а также выставка, отметил гендиректор. "Мы обладаем уникальным собранием материалов, отражающих фейки о России. Внимание на такого рода материалы стал обращать один из великих директоров (третий директор библиотеки Модест Корф, который руководил учреждением с 1849 г. по 1861 г. - прим. ТАСС) и государственных деятелей нашей страны, барон, потом - граф - Корф. Он первым создал, начал создавать фонд "Россика", куда системно собирал материалы, публикующиеся в иностранных издательствах и прессе, о России. И на базе этих материалов мы сможем сделать такую выставку. Причем наше собрание позволяет отражать эти фейки, начиная от "летучих листков", издававшихся в Польше во время Ливонской войны XVI века, до сегодняшнего дня", - сказал Цыпкин.

Он подчеркнул, что это будет первая большая выставка, посвященная фейкам о России. "Потому что это и есть те самые историко-культурные основания того, что во многом немецкие фашисты просто выразили. Они не были создателями тех идей, на основании которых наш народ системно уничтожался в войну, одним из проявлений чего была, например, блокада Ленинграда. Это было, к сожалению, выражение развитого мнения, сложившегося в Западной Европе. Немалую роль в его создании сыграли те, кто в ту войну были нашими союзниками - я имею в виду британцев", - добавил Цыпкин.

В декабре 2025 года Госдума приняла закон, устанавливающий 19 апреля памятной датой России - Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 19 апреля 1943 года был принят Указ Президиума Верховного совета СССР, который официально зафиксировал масштабную политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения к ответственности преступников-нацистов и их пособников. Материалы, собранные в ходе расследований на основании этого указа, стали ключевыми доказательствами в ходе Нюрнбергского трибунала, Хабаровского и других судебных процессов над военными преступниками.