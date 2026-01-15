В Петербурге стартует Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда"

Зрителям будут представлены балетные дивертисменты из опер Верди

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. VI Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда" открывается в Санкт-Петербурге под художественным руководством народного артиста России Сергея Стадлера. Программа праздника посвящена богатейшему оперному наследию Джузеппе Верди, сообщили в пресс-службе Петербург-концерта.

"Фестиваль, организованный при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, откроется в Эрмитажном театре оперой "Макбет" в постановке Ирины Фокиной, которая обратилась ко второй - парижской редакции этого произведения. Спектакль будет представлен в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера, солистов "Петербург-концерта", Ансамбля солистов "Рождество" и Государственного ансамбля танца "Барыня", - рассказали в пресс-службе. Эта опера будет исполнена и на закрытии фестиваля 24 января.

В рамках фестиваля 20 января в Екатерининском собрании прозвучат фрагменты из опер "Травиата", "Аида" и "Макбет". В Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа 22 января зрителям будут представлены балетные дивертисменты из опер Верди. В программе вечера - Восточные танцы из "Отелло", дивертисмент "Четыре времени года" из большой романтической оперы "Сицилийская вечерня", балетная музыка "Жемчужина для королевы" из "Дон Карлоса" и сюита из "Аиды".

Ежегодный Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда" - авторский концертный проект Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и его художественного руководителя и главного дирижера Сергея Стадлера, который каждый раз выбирает для праздника новую тему. В этих программах маэстро выступает как дирижер и солирующий скрипач.