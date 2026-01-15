Мариинский театр отметит 170-летие мировой премьеры балета "Корсар"

В первом из трех спектаклей главные партии исполнят Виктория Терешкина, Мей Нагахиса, Роман Беляков и Рома Гуделев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Мариинский театр отметит тремя показами в 16 и 17 января 170-летие со дня мировой премьеры романтического балета "Корсар" Адольфа Адана. В главных партиях на Новой сцене выступят ведущие мастера труппы и перспективные молодые исполнители, сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что всемирно знаменитый ныне "Корсар" появился на свет 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы в хореографии Жозефа Мазилье.

"Спустя всего два года после мировой премьеры с "Корсаром" познакомилась и петербургская публика - в 1858 году Жюль Перро перенес спектакль Мазилье на сцену Большого (Каменного) театра в своей редакции. На российской премьере и в течение многих лет партию Конрада исполнял Мариус Петипа, а 24 января 1863 года на сегодняшней исторической сцене Мариинского театра состоялась премьера "Корсара" уже в его постановке", - рассказали в пресс-службе.

Петипа неоднократно обращался к спектаклю, внося изменения для новых исполнительниц, но самым крупным дополнением стала картина "Оживленный сад". В 1931 году на мариинской сцене спектакль шел в редакции Агриппины Вагановой, в 1973-м - Константина Сергеева. Сегодня в репертуаре Мариинского идет версия Петра Гусева на основе композиции Мариуса Петипа, осуществленная в 1987 году. В первом из трех спектаклей главные партии исполнят Виктория Терешкина, Мей Нагахиса, Роман Беляков и Рома Гуделев.