Депутат Драпеко рассказала об эффекте запрета проката отрицающего ценности кино

Продюсеры и режиссеры будут ориентироваться на традиционные духовно-нравственные принципы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские продюсеры и режиссеры будут ориентироваться на традиционные духовно-нравственные ценности в своих фильмах после вступления в силу закона о запрете выдачи прокатных удостоверений картинам, которые дискредитируют такие ценности. Такое мнение ТАСС высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Мы надеемся, что это подействует на продюсеров, на режиссеров, они будут ориентироваться в своих работах на традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказала Драпеко.

Закон предусматривает, что фильмы, содержащие материалы, дискредитирующие эти ценности или пропагандирующие их отрицание, не смогут получить прокатное удостоверение. Такие кинокартины будет запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

26 ноября Минкультуры РФ внесло изменения в свой приказ о предоставлении или отказе в выдаче прокатного удостоверения. В случае отказа министерства в прокате из-за несоответствия требованиям заявитель в течение суток получит соответствующее уведомление со дня принятия решения.