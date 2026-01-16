Российский пианист Трифонов выступил в Вашингтоне

Концерт прошел в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Концерт российского пианиста-виртуоза Даниила Трифонова прошел 15 января вечером в столице США. Новое выступление артиста с Национальным симфоническим оркестром (НСО) США состоялось на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона, известного до недавних пор как Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря минувшего года эта площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа - в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США.

Трифонов, являющийся лауреатом XIV Международного конкурса имени Чайковского и целого ряда престижных зарубежных музыкальных премий, включая американскую Grammy, далеко не в первый раз выступает вместе с НСО. Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра, речь идет о 19-м по счету совместном проекте. "Господина Трифонова связывают с Национальным симфоническим оркестром давние плодотворные отношения. К настоящему времени он принял участие в 7 программах и 18 выступлениях [НСО]", - уточнили в пресс-службе. На протяжении многих лет российский музыкант сотрудничает и с художественным руководителем этого коллектива итальянским дирижером Джанандреа Нозедой.

Стравинский и Брамс

В программу концерта вошли "Весна священная" Игоря Стравинского и Фортепианный концерт №1 Иоганнеса Брамса. "Для этого совместного выступления Трифонов предложил Фортепианный концерт №1 [Брамса]. А маэстро Нозеду привлекла масштабная работа Стравинского", - рассказали в Центре имени Кеннеди и Трампа. Таким образом, по оценке пресс-службы, два отделения концерта "уравновешивают и дополняют" друг друга. "Господину Трифонову очень нравится выступать с НСО и маэстро Нозедой. И он нацелен на дальнейшие [совместные] выступления", - отметили в Центре имени Кеннеди и Трампа.

Дебютное появление Трифонова с НСО на публике состоялось еще в 2014 году, а с НСО под управлением Нозеды - в 2019 году. Нозеда являлся в 1997-2007 годах главным приглашенным дирижером Мариинского театра (и первым зарубежным музыкантом на этой должности).

Обращаясь к залу, Нозеда назвал "Весну священную" "фантастическим произведением" Стравинского. Он также напомнил, что первые исполнения и этого сочинения Стравинского (в 1913 году), и Фортепианного концерта №1 Брамса (в 1859 году) были встречены публикой в штыки. "Это означает, что для нас всегда есть надежда", - сострил под одобрительный смех и аплодисменты слушателей худрук НСО.

Российскому пианисту зал устроил овацию, и ему пришлось сначала несколько раз выходить из-за кулис, чтобы благодарить публику, а затем сольно исполнить на бис еще одно короткое произведение, которое он не представил. "У нас сегодня (15 января - прим. ТАСС) вечером Трифонов. Это всегда здорово", - сказала находившаяся рядом с корреспондентом ТАСС слушательница-американка. Свободных мест в концертном зале практически не было, несмотря на то что часть публики в разговорах друг с другом достаточно резко критиковала и действующего главу администрации США, и проводимые при нем преобразования в деятельности Центра имени Кеннеди и Трампа. Впрочем, столичный округ Колумбия является вотчиной Демократической партии США, и в целом не одобряет республиканца Трампа и его политику.