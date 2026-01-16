"Кион музыка" назвала самые популярные песни январских праздников

Самыми прослушиваемыми композициями стали "Под Новый Год" певицы Betsy, "Базовый минимум" Mia Boykа и Sabi и "Жиганская" Jakone и Kiliana

Редакция сайта ТАСС

Betsy © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Под Новый Год" 12-летней певицы Betsy и "Базовый минимум" Mia Boykа и Sabi стали самыми прослушиваемыми композициями новогодних каникул в "Кион музыке". Самыми популярными жанрами в этот период среди россиян стали поп, реп и электронная музыка, говорится в исследовании сервиса, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Сервис "Кион музыка" оценил прослушивания треков в период новогодних каникул (31.12.2025 г. - 11.01.2026 г.) и составил рейтинг наиболее востребованных жанров. Наиболее часто пользователи отдавали предпочтение поп-музыке, рэпу, танцевальной и электронной музыке, а также року", - говорится в сообщении.

На третьем месте топа популярных песен по числу прослушиваний трек "Жиганская" Jakone и Kiliana, следом "Банк" - Icegergert, Zivert, а закрывает пятерку лидеров "Расскажи, Снегурочка" - Sasha Komovich. Композиции "Худи" Джигана, Artik & Asti и Niletto и "Силуэт" Вани Дмитриенко и Ани Пересильд заняли шестое и седьмое место. В топ 10 также попал хит "Матушка" Татьяны Куртуковой.