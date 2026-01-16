В России стартовал конкурс анимации с ИИ к юбилею "Союзмультфильма"

Прием заявок продлится до 10 апреля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Всероссийский семейный конкурс анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченный к 90-летию киностудии "Союзмультфильм", стартовал в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильма".

"Сбер, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Масштабный проект объединяет передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и богатые традиции отечественной анимации. Его главная цель - поддержать авторов, помочь им раскрыть талант и поверить в свой творческий потенциал", - говорится в сообщении.

Участникам предлагается создать оригинальный анимационный видеоролик с использованием технологий искусственного интеллекта - на этапе сценария, визуальных образов или анимации. Работы должны быть выполнены в семейном формате - совместно детьми и родителями, а также содержать символику юбилея в виде числа 90.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что современная российская анимация стала мощным стимулом, задающим темп развития целого спектра отраслей. "Подобные инициативы открывают талантливым авторам доступ к самым передовым инструментам и новые горизонты для индустрии анимации. Ведь ее язык - язык будущего, в котором сочетаются художественная глубина, технологическая мощь и безграничные возможности для творчества", - подчеркнула Любимова.

Конкурсные работы будет оценивать экспертное жюри, в которое войдут представители медиаиндустрии и анимационного сообщества. Прием заявок продлится до 10 апреля 2026 года. Победитель получит денежный приз в размере 1 млн рублей, также предусмотрены поощрительные награды. К 90-летию "Союзмультфильма" по всей стране запланированы выставки, кинопоказы и образовательные мероприятия, направленные на поддержку и развитие российской анимации.