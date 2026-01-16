Выставки Никаса Сафронова с поддержкой "Роснефти" прошли в Индии с рекордной посещаемостью

Экспозиции в Нью-Дели и Мумбаи посетили арт-критики, кураторы, коллекционеры, деятели культуры, представители государственных и дипломатических кругов, а также ведущих СМИ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выставки народного художника России Никаса Сафронова прошли в Индии с грандиозным успехом. Организованный при поддержке "Роснефти" иммерсивный проект под названием Dream Vision стал одним из самых громких культурных событий сезона, привлек рекордное количество посетителей, а также получил широкий общественный резонанс, сообщила компания.

Проект был представлен в двух крупнейших культурных центрах Индии. Первая выставка прошла в Нью-Дели в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi с 7 по 21 декабря 2025 года, вторая - в Национальной галерее современного искусства Мумбаи с 30 декабря 2025 года по 16 января 2026 года. Было показано 100 лучших работ Никаса Сафронова, включая серию картин, созданных специально для индийской публики. На полотнах художника живописные архитектурные виды Москвы и Санкт-Петербурга соседствовали с изображениями Тадж-Махала и другими знаковыми местами Индии. Экспозиции отличались высокой технологичностью и были построены на синергии классической живописи и современных мультимедийных решений: света, звука, видеоинсталляций, LED-экранов и цифровых технологий.

Как отметили в "Роснефти", выставки в Нью-Дели и Мумбаи посетили арт-критики, кураторы, коллекционеры, деятели культуры, представители государственных и дипломатических кругов, а также ведущих СМИ. Проект стал значимым событием не только в художественной, но и в общественной жизни Индии. Он получил высокую оценку Министерства культуры и туризма Индии, а экспозицию лично посетил министр культуры и туризма страны Гаджендра Сингх Шехават. "Выставка Dream Vision была признана самой посещаемой и резонансной в Индии за последние 60 лет. Ежедневно на экспозиции выстраивались огромные очереди из посетителей", - добавили в компании.

Особое внимание арт-критиков, по собранным организаторами отзывам, привлекла серия картин Сафронова, написанных специально для индийской публики. Они назвали эти работы "тонким и интеллектуальным диалогом культур, в котором Россия говорит с Индией на языке образов и эмоций". По их мнению, эти произведения - художественное признание в уважении и восхищении Индией, ее историей, философией, религиозной традицией, мифологией и архитектурой.

О поддержке "Роснефти"

"Роснефть" поддерживает значимые культурные проекты в России и за рубежом, принимает активное участие в развитии культурных связей между Россией и Индией. Летом 2025 года при поддержке компании на Манежной площади в Москве прошел Фестиваль Индии, на котором были представлены товары народных промыслов и национальные угощения, а для гостей выступали известные индийские творческие коллективы. В октябре 2024 года в индийском городе Ахмадабад при поддержке "Роснефти" с большим успехом прошли гастроли ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. "История любви Шахерезады" с участием звезд мирового фигурного катания - первый спектакль на льду, состоявшийся в Индии.