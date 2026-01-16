Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон
11:40
обновлено 12:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Он добавил, что трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.

"Да, это соответствует действительности, - сказал Болтин в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ. - По соглашению сторон".

Кехман был назначен генеральным директором Михайловского театра в 2007 году. В 2015 году он перешел на пост художественного руководителя. В качестве режиссера поставил оперы: "Дама с камелиями", "Богема", "Пиковая дама". 

