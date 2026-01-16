Число посетителей музеев Петербурга достигло населения города-миллионника

Основные музеи города в новогодние каникулы посетили более 1,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Основные музеи Санкт-Петербурга в новогодние каникулы посетили более 1,5 млн человек, показали подсчеты ТАСС на основе официальной статистики, предоставленной городскими властями. Это число сопоставимо с населением Екатеринбурга, Оттавы или Цюриха.

"Петропавловская крепость - 477 012 ( включая фестиваль "КроншЛед" с 27.12), Исаакиевский собор 130 490, Центральный парк культуры и отдыха (с катком и парком) 123 412, ЦВЗ "Манеж" 31 565, Гатчина 23 375, зоопарк 15 720, Музей театрального искусства 7 012, Музей обороны и блокады Ленинграда 4 549, Музей городской скульптуры 4 126, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 2 950), - сообщили ТАСС топ-музеев города по посещаемости в Комитете по культуре. Суммарная аудитория только этих локаций составила почти 700 тыс. человек.

Точками притяжения для горожан и туристов стали и всемирно известные музеи. Абсолютными лидерами по посещаемости оказались Русский музей, который принял 208 674 человека, и Эрмитаж с 150 952 посетителями, очередь в который доходила до Александровской колонны. Музей истории Санкт-Петербурга посетили 41 тыс. человек.

Традиционно высокий интерес сохранился и к пригородным музейным комплексам. Как отметила в официальном Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова, Петергоф за праздники посетили 134 тыс. человек, Царское Село - 117 376, а Павловск - 101 705 человек.