Баста стал самым популярным артистом в "Яндекс музыке" в новогодние каникулы

По данным сервиса, его музыку послушали 5,7 млн подписчиков

Редакция сайта ТАСС

Баста (Василий Вакуленко) © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский певец Баста стал самым популярным артистом среди пользователей "Яндекс музыки" в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В период с 31 декабря по 11 января самым популярным артистом в "Яндекс музыке" стал Баста - его музыку послушали 5,7 млн подписчиков. За ним следуют Icegergert и Ваня Дмитриенко с аудиторией в 3,9 млн подписчиков", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, четвертое и пятое места заняли Anna Asti и группа "Дискотека Авария", чьи композиции за праздничный период включили 3,8 млн пользователей.

Самым популярным треком в период новогодних каникул стала композиция "Банк" в исполнении Icegergert и Zivert, которую прослушали более 2,5 млн подписчиков. Второе место занял трек "Под Новый год" Betsy и Ded M с аудиторией 2,3 млн человек, третьим стал трек "Расскажи, Снегурочка" Sasha Komovich, набравший около 2 млн прослушиваний. Аналитики отмечают, что успех двух последних композиций во многом связан с их праздничной тематикой.

В ночь с 31 декабря на 1 января лидером по числу прослушиваний стала песня "Новогодняя" группы "Дискотека Авария". Также в топ-10 самых популярных треков вошли "Зима-холода" Андрея Губина, "Снег идет" Глюк’oZa, Last Christmas группы Wham! и "Happy New Year" группы ABBA. В сервисе отмечают, что в праздничный период россияне активно возвращались к новогодним хитам 2000-х годов, что обеспечило рост популярности артистов той эпохи.