Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

Ему было 90 лет

Анатолий Заболоцкий © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, РСФСР Анатолий Заболоцкий умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

"16 января 2026 года на 91-м году ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Заболоцкий", - говорится в сообщении.

Анатолий Дмитриевич Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов, работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ - фильмы "Альпийская баллада", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Слово для защиты", "Обрыв" и другие.

Заболоцкий также снимался как актер в фильмах "Слово для защиты" и "Печки-лавочки", а в 1979 году выступил сценаристом и режиссером документального фильма "Слово матери". Он являлся лауреатом Премии Ленинского комсомола за фильм "Слово для защиты", а также был награжден Международной премией Андрея Первозванного "За веру и верность" в 2005 году.