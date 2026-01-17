Путин: РФ не забудет артистов, поддерживавших бойцов Великой Отечественной и СВО

Текст поздравления главы государства с Днем артиста зачитал на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре "Россия" первый замруководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Деятели культуры, поддерживавшие воинов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции, навсегда останутся в народной памяти. Уверенность в этом высказал в поздравлении с отмечаемым впервые Днем артиста президент РФ Владимир Путин, текст послания зачитал на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре "Россия" первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

"Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях", - подчеркнул Путин в своем послании.

"И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев", - добавил глава государства.

Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре "Россия". С инициативой учреждения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.