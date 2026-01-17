В Якутске в День артиста представили портрет актера и ветерана ВОВ

Мероприятие стало первым в рамках Года культуры в регионе

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Портрет народного артиста РСФСР и Якутской АССР, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Антонова (1926-2014 годы) в День артиста представили в выставочном зале Национального художественного музея (НХМ) в Якутске, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие стало первым по счету в рамках Года культуры в Якутии.

День артиста впервые отмечают в этом году в России. Праздник отмечается 17 января, в день рождения советского театрального режиссера и педагога народного артиста СССР Константина Станиславского.

Портрет презентован в рамках выставки "пубЛИЧНОСТЬ". "Вся выставка построена на одном жанре изобразительного искусства - портрете. Здесь можно увидеть работы как общепризнанных классиков нашего изобразительного искусства, так и молодых художников - наших современников, - рассказал методист НХМ Дмитрий Никонов. - [Портрет] непосредственно раскрывает саму личность человека, его характер и, можно сказать, является зеркалом эпохи, потому что изображенные здесь герои самого разного рода деятельности так или иначе оставили свой собственный глубокий след в истории республики".

На портрете художника Николая Попова артист изображен в образе святителя Иннокентия, роль которого он исполнил в спектакле режиссера, народного артиста РФ Андрея Борисова "Одиссея инока якутского". Спектакль был удостоен госпремии республики им. П. А. Ойунского.

Актер работал в различных городах России, в частности, около 50 лет - в Русском драматическом театре имени А. С. Пушкина в Якутске. Сыграл около 200 ролей. Помимо этого, он занимался преподаванием, обучив практически всех современных артистов. Его именем назван переулок у Русского театра, рядом установлен памятник.

Министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев отметил, что в 2026 году исполнится 100 лет со дня рождения Антонова. Кроме того, Русский драмтеатр отметит в 2026 году свое 135-летие.

О Годе культуры

В декабре глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания Госсобранию республики объявил 2026 год Годом культуры. Основная цель 2026 года - сохранение культурно-исторического наследия, развитие творческого потенциала культуры и искусства, а также повышение культурного уровня каждого жителя республики.