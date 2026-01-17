В России действует 41 тыс. школьных театров

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что школьные театры являются совместным проектом министерства просвещения, Российского движения детей и молодежи, министерства культуры и Союза театральных деятелей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Порядка 41 тыс. школьных театров насчитывается сегодня в России, они действуют почти в каждой школе. Об этом первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня артиста в Национальном центре "Россия".

"Упомяну <...> уникальный проект, совместный проект министерства просвещения, Российского движения детей и молодежи, министерства культуры и Союза театральных деятелей, - это школьные театры. У нас на сегодня в России [функционирует] 41 тыс. школьных театров, то есть почти в каждой школе", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что миссия культуры заключается в воспитании подрастающего поколения. "И Союз театральных деятелей, российский театр воспитывает любовь к родному языку, воспитывает понимание и уважение к классическим произведениям российской и русской культуры, воспитывает умение сопереживать, умение отделять добро от зла, если хотите, воспитывает душу. И это важнейшая государственная задача", - сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также отметил, что русский театр богат историей и традицией. "Низкий поклон ветеранам, уважаемым нашим мэтрам, людям, являющимися мировыми знаменитостями, которые бережно сохраняют это и передают эти традиции. Но театр жив, когда в него приходит молодежь, когда традиции передаются и поэтому важнейшая общая задача - это воспитание новых творцов и новых благодарных зрителей", - резюмировал он.

17 января 2026 года в России впервые будет отмечаться День артиста - профессиональный праздник российских артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. С инициативой его учреждения выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.