Голикова и Кириенко вручили актерам нагрудные знаки за звания народного артиста

В частности награды вручили Александру Олешко, Анне Михалковой и Максиму Аверину

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры, передает корреспондент ТАСС. В том числе они передали нагрудные знаки актерам Александру Олешко, Анне Михалковой и Максиму Аверину - за звания народных артистов России.

"Это, безусловно, историческое событие. Особенно - для тех, кто с детства мечтал стать артистом. Я именно из тех: в пять лет встал на табуретку, спел песню, прочитал стихи и объявил себя народным артистом Советского Союза Сашей Олешко. Для меня звание "Народный артист России" - это высокая честь и высокая ответственность. Я понимаю это звание так: это артист, который трудится для народа, для своего зрителя", - поделился Олешко.

Церемония награждения состоялась в субботу, 17 января, в Национальном центре "Россия". Она прошла в рамках празднования первого Дня артиста, ее планируют сделать неотъемлемой частью мероприятия в дальнейшем. С инициативой учреждения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.

На церемонии награждения также были вручены нагрудные знаки за звание заслуженного артиста РФ. Их получили директор-распорядитель Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артистка балета Государственного академического Большого театра Анастасия Сташкевич, режиссер, артист симфонического оркестра группы вторых скрипок Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Артем Дырул и другие.

Ордена и медали

Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" отмечен актер Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" народный артист РФ Виктор Раков. "Служу России", - констатировал он. В числе награжденных также - актер Государственного театра наций народный артист РФ Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения "Московский драматический театр "Сфера" Московского театра Эрмитаж народный артист РФ Александр Коршунов, актриса Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя народная артистка РФ Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России народный артист РФ Валерий Полянский.

Медаль "За заслуги в культуре и искусстве" получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф.И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист группы флейт Московского государственного академического симфонического оркестра Алексей Мазур, заместитель директора Российского государственного академического молодежного театра Кирилл Рыбкин и другие. В этот день также были объявлены благодарности президента РФ Владимира Путина.