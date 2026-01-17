Голикова: артисты передают культурный код из поколения в поколение

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Артисты передают культурные традиции и культурный код из поколения в поколение. С такими словами обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова к деятелям культуры, поздравляя их с Днем артиста, который впервые отмечается в России.

"Наверное, сегодня много раз будет звучать слово "в первый раз", потому что впервые в российской истории мы отмечаем День артиста, - мы поздравляем нашу большую артистическую семью, которая представлена деятелями театра, кино, драматургами, музыкантами, артистами эстрады, цирка. Этот список можно долго перечислять. Но главное, вы делаете одно большое дело - передаете наши культурные традиции, наш культурный ход из поколения в поколение. За что я хочу искренне вас поблагодарить и сказать вам большое спасибо", - сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" до 2030 года модернизируют 113 театров, а 30 театров ежегодно будут получать финансовую поддержку на приобретение нового оборудования.

С инициативой учреждения профессионального праздника ранее выступил народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.