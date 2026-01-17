Из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд

Проект запустят в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей 12 мая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый театральный поезд будет запущен в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) России 12 мая, он направится по маршруту Владивосток - Москва. Об этом сообщил журналистам председатель СТД народный артист РФ Владимир Машков.

"О самых масштабных мероприятиях нашего юбилея. Через всю Россию с миссией объединения регионов и демонстрации богатства отечественного сценического искусства в Год единства народов России, объявленный нашим президентом, этот проект станет вдвойне знаковым событием: первый театральный поезд отправится 12 мая по маршруту Владивосток - Москва, а второй поезд стартует 27 мая по маршруту Севастополь - Москва. Оба состава финишируют 30 июня на Киевском вокзале в Москве", - сказал он.

Машков добавил, что в каждом городе на пути следования будут играться спектакли, проводиться мастер-классы, творческие встречи. "За время пути поезд охватит 43 города России. Предварительная статистика проекта - это 160 театров-участников, 280 выбранных постановок и более 5 тыс. артистов", - заключил народный артист.