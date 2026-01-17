Власти Москвы поздравили деятелей культуры с Днем артиста

В столичных учреждениях культуры трудятся порядка 5 тыс. артистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Около 5 тыс. мастеров сцены работают в столичных учреждениях культуры, сообщили ТАСС в департаменте культуры Москвы. Власти столицы поздравили их с Днем артиста.

День артиста отмечается ежегодно 17 января, в день рождения Константина Станиславского. Соответствующее распоряжение летом 2025 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В этом году впервые отмечается важный для деятелей культуры профессиональный праздник - День артиста. В учреждениях культуры Москвы трудятся порядка 5 тыс. мастеров сцены - поздравляю артистов театра, кино и цирка, музыкантов и эстрадных исполнителей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Значение учреждения Дня артиста подчеркнул художественный руководитель театра "Современник", председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, слова которого приводит пресс-служба департамента. "Именно Станиславский придал исполнительскому искусству во всем мире новое качество, мимо которого ни один настоящий артист уже не сможет пройти - искреннее служение и вера, воля и невероятное трудолюбие. И всё это - чтобы доставить зрителю незабываемые впечатления, поэтому наш праздник объединяет артистов всех жанров", - сказал он.

Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что с детства мечтала стать только артисткой, хотя родители были против и хотели, чтобы она стала "нормальным" человеком - учителем, врачом, инженером. "Однако я настояла на своем, <...> ни разу в жизни об этом не пожалела. И на вопрос "кому ты нужна" получаю ответ каждый вечер, выходя на сцену театра "Русская песня" и видя переполненный зрителями зал. Наша профессия только со стороны кажется легкой, это ежедневный, титанический труд, это постоянная ответственность перед зрителем, перед самим собой, перед традицией", - подчеркнула Бабкина.