Гергиев поздравил деятелей культуры с Днем артиста

Сопредседатель Союза театральных деятелей России отметил, что праздник стал "поводом для старта юбилейных торжеств"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сопредседатель Союза театральных деятелей России, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев поздравил деятелей культуры с Днем артиста. Он отметил, что праздник стал "поводом для старта юбилейных торжеств".

"Мы, представители музыкальных театров, тоже чувствуем себя очень причастными к этому большому событию (Дню артиста - прим. ТАСС). Тем более что оно становится поводом для старта юбилейных торжеств", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Большого театра.

Гергиев напомнил, что в 2026 году Россия будет готовиться к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Он выразил надежду, что праздничные мероприятия пройдут в сотнях театральных и концертных залов по всей стране.

Кроме того, Гергиев обратил внимание на то, что сам Большой театр готовится к 250-летию со дня основания. Он выразил уверенность, что предстоящий год принесет новые творческие открытия, и подчеркнул важность поддержки молодежи, на которую, по его словам, возлагаются большие надежды.

Празднование Дня артиста

4 января председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков сообщил ТАСС, что организация готовит к проведению ежегодную благотворительную акцию в честь Дня артиста. Средства, вырученные от спектаклей, будут направлены в фонд СТД РФ. По словам Машкова, они пойдут на поддержку "действующих артистов, начинающих и тех, кто уже прошел свой путь". Председатель СТД РФ также отметил, что в этот день театральное сообщество будет представлять лучшее, что у него есть, благодарить тех, кто воспитал нынешних артистов, представлять молодое поколение и новые спектакли.