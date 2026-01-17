Швыдкой: День артиста должен выйти на международной уровень

Специальный представитель РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что одной из традиций праздника должно стать присутствие на нем зарубежных коллег

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. День артиста, который впервые отмечается в России 17 января, в дальнейшем должен собирать представителей в том числе зарубежной культуры. Таким мнением поделился специальный представитель РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"День артиста отмечается 17 января - это день рождения Константина Станиславского. Имя, которое известно во всем мире, так же, как имя [Юрия] Гагарина, имя [Петра] Чайковского. Это один из символов России. То, что День артиста проходит в день рождения Станиславского, свидетельствует о том, что наше искусство открыто миру. Если говорить о празднике, то он должен собирать представителей художественной общественности не только российской, но и мировой", - сказал он журналистам во время празднования Дня артиста в Большом театре.

Подводя итог, специальный представитель президента отметил, что одной из традиций праздника должно стать присутствие на нем зарубежных коллег. "День артиста, конечно, должен быть глубоко национальным, российским праздником, поскольку учрежден правительством нашей страны. Но вместе с тем он должен объединять людей и из ближнего, и из дальнего зарубежья", - констатировал он.

С инициативой учреждения профессионального праздника ранее выступил народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения Станиславского.