Артисты "Золотой маски" выступили на станции метро "Курская"

Выступление приурочено ко Дню артиста

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" совместно с Московским метрополитеном провел концерт на станции метро "Курская", передает корреспондент ТАСС. Выступление приурочено ко Дню артиста.

Концерт прошел в формате открытого театрального действия в пространстве метро. В программу вошли вокальные, танцевальные и акробатические номера из торжественной церемонии вручения премии "Золотая маска" XXXI сезона.

В выступлении приняли участие 10 артистов и танцоров. Зрителями стали пассажиры метро, которые смогли не только наблюдать за происходящим, но и почувствовать себя частью праздничного события.

Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного пространства города, а также на знакомство широкой аудитории с лауреатами и участниками национальной театральной премии.

С инициативой учреждения профессионального праздника ранее выступил Владимир Машков, впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал соответствующее распоряжение. День артиста будут отмечать в России ежегодно 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.