Бабкина назвала профессию артиста ежедневным титаническим трудом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Профессия артиста включает в себя не только сцену и аплодисменты, но прежде всего ежедневный, титанический труд и постоянную ответственность перед зрителем и традициями. Об этом в беседе с ТАСС рассказала народная артистка России Надежда Бабкина, поздравив коллег и зрителей с Днем артиста.

"Наша профессия только со стороны кажется такой легкой: вышел, спел, сыграл - и аплодисменты. На самом деле это ежедневный, титанический труд. Это ответственность перед зрителем, перед самим собой, перед традицией", - рассказала Бабкина.

По словам артистки, выбор профессии был для нее осознанным с детства, несмотря на сопротивление родителей. "Я с детства мечтала стать только артисткой. Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была "нормальным" человеком - учителем, врачом, инженером", - рассказала она.

Бабкина подчеркнула, что ни разу не пожалела о своем решении. "На вопрос "Кому ты нужна?" я получаю ответ каждый вечер, выходя на сцену театра "Русская песня" и видя переполненный зрителями зал", - добавила художественный руководитель-директор театра.

Особое внимание Бабкина обратила на символичность даты профессионального праздника. По ее словам, День артиста неслучайно отмечается в день рождения Константина Станиславского. "Это отправная точка, основа всего того, что мы называем современной актерской школой", - сказала она, поздравив всех причастных с праздником.

О празднике

День артиста отмечается в России ежегодно 17 января с 2025 года - в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР. С инициативой учреждения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков. Соответствующее распоряжение впоследствии подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.