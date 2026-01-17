"Сентиментальная ценность" получила главную награду Европейской киноакадемии

Драма рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга с двумя дочерьми

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Комедийная драма "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi, 2025) норвежского режиссера Йоакима Триера получила главную награду Европейской киноакадемии. Лауреаты конкурса были объявлены в Берлине.

"Сентиментальная ценность" рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга со своими двумя дочерьми. Он не виделся с ними много лет и был равнодушен к их судьбе. Вернувшись на родину в Осло, Борг предлагает старшей дочери, театральной актрисе, роль в своем новом фильме, однако та отказывается.

Драма Триера, помимо номинации "Лучший фильм", победила еще в пяти. Швед Стеллан Скарсгард и норвежка Ренате Реинсве, исполнившие в "Сентиментальной ценности" главные роли, получили призы за актерскую работу, а Триер был признан "Лучшим режиссером".

Европейская киноакадемия была основана в Берлине в 1988 году. Ее задачей является продвижение европейского кинематографа в мире. Академия вручает ежегодную премию (премия Европейской киноакадемии), которая, по первоначальному замыслу, противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая награда единой Европы. Премия вручалась в 38-й раз.