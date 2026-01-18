"Чебурашка-2" третий раз возглавил кинопрокат в России за выходные

Второе место занял американский триллер "Горничная"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская комедия "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко стала в третий раз лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 345 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 15 по 18 января.

Сюжет повествует о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений, но попадает в опасные ситуации, пока взрослые ищут их и учатся взаимопониманию. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.

На втором месте - американский триллер "Горничная", собравший 167,5 млн рублей за выходные. Главный герой - девушка Милли, мечтающая начать жизнь с чистого листа. Так, она устраивается на работу горничной в особняке семьи Винчестер. Однако она начинает замечать нечто зловещее в этом доме, и чем ближе героиня подбирается к разгадке, тем скорее она понимает, что ее собственные тайны тоже не останутся в тени. Роли в фильме исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль, Алайна Сердженер, Арабелла Оливия Кларк и другие.

Третье место занял российский фильм "Простоквашино", собравший 131,5 млн рублей за минувшие выходные. Картина рассказывает о городском мальчике Дяде Федоре, который уезжает жить в деревню с котом Матроскиным. Там они знакомятся с псом Шариком и почтальоном Печкиным. Роли в фильме исполнили Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив и другие.