В Москве представят более 850 экспонатов из Кенозерья и Онежского Поморья

Экспозиция продлится до 18 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 19 января. /ТАСС/. Около 870 экспонатов из Кенозерского национального парка, а также нацпарка "Онежское Поморье" представят на выставке в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, выставка будет посвящена 35-летию Кенозерья, рассказали ТАСС в нацпарке. Она откроется 17 марта, ключевыми предметами станут три комплекса "небес".

"Главным событием 2026 года станет масштабная выставка в музее-заповеднике "Царицыно". На площади 1,2 тыс. кв. м в 11 залах будет представлено наследие региона. На выставке планируется экспонирование около 870 предметов, включая музейный фонд парка и партнеров (музеи, архивы, научные институты и научные библиотеки), частные собрания. Ключевыми являются три комплекса кенозерских "небес", - сообщили в парке.

"Небеса", или "небо", - потолочные перекрытия деревянных храмов Русского Севера, расписанные на библейские сюжеты. Они выполняли две функции - конструктивную, как дополнительный каркас жесткости внутри храма, и декоративную. Все три представленных "неба" разные. Единственное "золотое" 16-гранное "небо" из часовни Трех Святителей Вселенских деревни Немята написано в конце XIX века иконописцами с академическим образованием, оно одно из самых больших из часовенных потолков Кенозерья и самое большое в этой экспозиции.

"Небо" из часовни Рождества Богородицы деревни Тамбич-Лахта удивительно тем, что, во-первых, оно 15-гранное (хотя обычно количество граней кратно четырем). Для того, чтобы изображение Распятия с Иисусом было действительно широким и его можно было прописать детально, соединили две грани. Также на этом расписном своде помимо святых, традиционно изображавшихся на "небесах", появились святые Андрей Критский и Феодор Стратилат - возможно, это святые покровители кого-то из заказчиков "неба" или часовни деревни.

С берегов Лекшмозера в "Царицыно" перевезена "Лекшмозерская Леонардеска" из часовни Тихвинской иконы Божьей Матери деревни Хвалинская. "Это "небо" мы так называем с тех пор, как во время реставрации в 2016-2017 годах эксперты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря выявили сходство лекшмозерского "неба" и подлинных рисунков Леонардо да Винчи. Конечно, иконописец не итальянец. Видимо, он изучал живопись Леонардо да Винчи и взял ее в качестве основы для создания этого "неба", - пояснили в парке.

Как отметила собеседница агентства, экспозиции такого масштаба в истории Кенозерского парка еще не было, она продлится до 18 октября.

Отреставрированные находки

В 2025 году в Кенозерье отреставрировали расписное "небо" из Казанской часовни деревни Мининой, оно создано талантливым иконописцем Федором Иоком в 1880-х годах.

Художник-реставратор Надежда Тихомирова из Архангельского филиала Реставрационного центра имени академика Грабаря восстановила ряд уникальных предметов: "Грамоту на посвящение в иереи дъякона Тервинского Александра Иоанновича от 26 сентября 1923 года", старообрядческий рисунок "Весы" и "Картины к закону Божию".

В процессе реставрации жиковины - кованной дверной петли, был обнаружен тонкий чеканный рисунок, созданный неизвестным мастером. "Представьте себе: искусная ковка, дополненная тончайшим чеканным узором, который удалось раскрыть в ходе реставрации нашему коллеге из Архангельского филиала имени академика Грабаря Антону Карпову", - отметила главный хранитель музейного фонда Анна Анциферова.

Среди находок 2025 года в парке отмечают дверь шкафа с подписью "Петр Блинов", это первая антропоморфная роспись в музейном фонде Кенозерья. На двери, помимо человека, изображены львы и розы. Уникальной находкой стала детская прялка с резьбой и росписью, переданная Анной Юрьевой, этот предмет принадлежал ее прабабушке.

В 2025 году в музейный фонд парка поступило 1 100 единиц хранения, отражающих материальную культуру коренных жителей Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского полуострова.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс. С 2004 года парк входит также во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2024 году культурный ландшафт "Заповеданное Кенозерье" включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, он окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".