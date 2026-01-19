Молодежный симфонический оркестр отметит 270-летие Моцарта двумя концертами

Выступления пройдут 27 января в Концертном зале имени С. В. Рахманинова Московской филармонии и 29 января в Концертном зале имени П. И. Чайковского

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) представит в Москве монографическую программу к 270-летию со дня рождения Моцарта, сыграв два концерта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оркестра.

Концерты пройдут 27 января в Концертном зале имени С. В. Рахманинова Московской филармонии и 29 января в Концертном зале имени П. И. Чайковского - в день рождения филармонии.

"Ровно 270 лет исполняется со дня рождения одного из величайших композиторов в истории - Вольфганга Амадея Моцарта 27 января. Отмечая юбилей зальцбургского гения на большой сцене "Филармонии-2", Российский национальный молодежный симфонический оркестр представит монографическую программу из его шедевров, а 29 января повторит ее в Зале Чайковского, в день рождения Московской филармонии", - говорится в сообщении.

Под управлением дирижера Федора Безносикова прозвучат Концерт № 24 для фортепиано с оркестром до минор, KV 491, и Большая месса до минор, KV 427. Солистом в фортепианном концерте выступит народный артист России Николай Луганский. В исполнении мессы примут участие Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, а также солисты Альбина Латипова (сопрано), Юлия Вакула (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон).

Как отмечают в Московской филармонии, произведения Моцарта занимают важное место в репертуаре РНМСО с первых лет существования коллектива. Кульминацией программ станет Большая месса до минор - последнее произведение Моцарта в жанре мессы, оставшееся неоконченным. В репертуаре РНМСО месса прозвучит впервые - в совместном исполнении с Хором имени Свешникова.